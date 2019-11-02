2019/11/02 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_غريب امضوا قدماً لإعادة تكوين السلطة السياسية على أسس جديدة، بدءاً من استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية الحالية، وذات صلاحيات استثنائية وتكون مهمتها: إجراء انتخابات نيابية مبكرة خارج القيد الطائفي، استناداً إلى الدستور اللبناني (المادة 22)، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لاستعادة المال العام المنهوب، ورفع السرية المصرفية عن كل الذين تولوا مسؤولية الشأن العام، ومسا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حنا غريب - حول انتفاضة الشعب اللبناني، في الذكرى ال 95 لتأسيس الحزب الشيوعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حنا غريب - حول انتفاضة الشعب اللبناني، في الذكرى ال 95 لتأسيس الحزب الشيوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).