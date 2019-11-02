الشرارة - العدد السادس من كراسات الشرارة: مرض -اليسارية- الطفولي في الشيوعية

2019/11/02 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الشرارة يصدر موقع الشرارة الماركسي ــ اللينيني العدد السادس من كراسات الشرارة، والذي تم تخصيصه بالكامل لكتاب "مرض "اليسارية" الطفولي في الشيوعية".يتضمن هذا العدد تقديما ومقالة من جزأين نشرهما الموقع سابقا ضمن ملف الذكرى المئوية للثورة البلشفية الاشتراكية العظمى، تحت محور:لا حركة ثورية بدون نظرية ثوريةأهمية سلاح النظرية في بناء الحزب البلشفي وقيادة الثورة الاشتراكية العظمى في روسيا(سلسلة مل......

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