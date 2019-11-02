ميسي يُجبر ريكيلمي على تنظيم مباراتي اعتزال

2019/11/02 | 12:05

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ريكيلمي

يخطط خوان رومان ريكيلمي نجم برشلونة وبوكا جونيورز السابق، إلى تنظيم مباراة اعتزال ثانية له، من أجل ضمان مشاركة ليونيل ميسي أيقونة البارسا.

وتقام مباراة اعتزال ريكيلمي، 12 ديسمبر/كانون أول المقبل، بين فريقي بوكا جونيورز المتوجين بكأس كوبا ليبرتادوريس عامي 2000 و2007، في ملعب لا بومبونيرا.

وبحسب صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، فقد تم توجيه الدعوة لميسي من أجل المشاركة في المباراة، لكنه اعتذر بسبب خوض برشلونة لمباراة في الليجا أمام ريال سوسييداد.

وتواصل ريكيلمي مع مسئولي بوكا جونيورز حول إمكانية تنظيم مباراة ثانية لضمان مشاركة ميسي الذي سيكون وقتها يقضي عطلة أعياد الميلاد بالأرجنتين.

وقال ريكيلمي في تصريحات للصحيفة الأرجنتينية “لقد طلب مني ميسي أن تقام المواجهة في موعد لا يرتبط فيه بخوض مباريات”.

وأضاف “سيكون حلمًا أن نرى ميسي بقميص بوكا، ليونيل مستعد للعب طالما أن توقيت المباراة يناسبه”.

وفي سياق متصل، علق ميسي “أتحدث كثيرًا مع ريكيلمي، لا أعرف متى سينظم مباراة اعتزاله”.

ونوه “لكن إذا كنت في الأرجنتين، سأكون مسرورًا باللعب في مباراة اعتزال ريكيلمي”.

المصدر: كووورة

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