2019/11/02 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعلن تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل وحتى الـ 6 صباحاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/02 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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