عمليات بغداد تقلص ساعات حظر التجوال المفروض على العاصمة

2019/11/02 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار اخر.

وذكر بيان للقيادة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه " تقرر تقليص الحظر المفروض على العاصمة ليصبح من الثانية بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً، بدلا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلا".

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي من اجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".

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