2019/11/02 | 21:37

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قوة من مكافحة الشغب تعتقل المفرزة الطبية قرب جسر السنك في ⁧ بغداد

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قوة من مكافحة الشغب تعتقل المفرزة الطبية قرب جسر السنك في ⁧ بغداد⁩

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