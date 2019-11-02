روما يزيد من جراحات نابولي ويهزمه بهدفين

2019/11/02 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس :

واصل نابولي نابولي سلسلة نتائجه المخيبة وتعرض لخسارة جديدة جاءت على يد مضيفه روما ، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت ، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، في افتتاح الجولة ال11 من الدوري الإيطالي.

افتتح روما التسجيل عند الدقيقة ١٩ عن طريق نيكولو زانيولو ، واضاف جوردان فريتوا الهدف الثاني لذئاب العاصمة عند الدقيقة ٥٥ ، ثم احرز اركاديوز ميليك هدف نابولي الوحيد في الدقيقة ٧٢ .

وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى ٢٢ نقطة ويتخطى أتالانتا ليقفز للمركز الثالث، فيما تجمد رصيده نابولي عند ١٨ نقطة بالمركز السادس.

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