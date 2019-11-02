نقابة معلمي ديالى تدعو إلى الدوام الرسمي غداً.. تنظيم الوقفات التضامنية بعد الدوام

2019/11/02 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلنت نقابة المعلمين في محافظة ديالى، اليوم السبت، الاكتفاء بالإضراب ودعت الكوادر التربوية إلى المباشرة بالدوام الرسمي غداً الأحد، مؤكدة استمرار الوقفات التضامنية بشكل يومي بعد الدوام الرسمي بساعات.

وذكر بيان للنقابة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "نقابة المعلمين في ديالى وأسوة بموقف فروع نقابة المعلمين في المحافظات ( البصرة وبابل كركوك وصلاح الدين ونينوى والانبار ) والتي اكتفت بالإضراب السابق وإيصال رسالة الاحتجاج فإننا ندعوكم للدوام الرسمي يوم غد الأحد".

وأضاف " لمن يريد ان يسجل موقفا ويقف وقفة مشرفة ويتضامن مع المتظاهرين في باقي المحافظات المنتفضة لتلبية المطالب المشروعة تقرر أن تدعو نقابة المعلمين في ديالى جماهيرها الى وقفات تضامنية يوميا من الساعة الثالثة الى الساعة الخامسة عصرا ويكون التجمع في مقر نقابة المعلمين في ديالى".

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