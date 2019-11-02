المرجعية الرشيدة تدعم المطالبين بالوطن وترفض المصادرة الإقليمية لارادة العراقيين

2019/11/02 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاحتجاجات تدخل شهرها الثاني بعدما اضاعه الفاسدون وتجار السياسة النقابات تعيد الى العمل المدني هيبته وتتشدد في اسناد المتظاهرين في عموم البلاد بغداد – الصباح الجديد: دخلت التظاهرات الشعبية السلمية شهرها الثاني امس الأول بعد ان كانت قد انطلقت في الأول من الشهر الماضي، وعلى الرغم من اعمال العنف التي مارستها بعض القوات الأمنية ومجهولون، ...

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