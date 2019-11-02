الرصاص المطاطي سبب الوفيات الأكبر بين المتظاهرين والقنابل المسيلة للدموع غازها مريب

2019/11/02 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان تصدر تقريراً مفزعاً: بغداد ـ الصباح الجديد: أصدرت مفوضية حقوق الإنسان، تقريراً “مفزعاً” عن القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمها القوات الأمنية ضد المتظاهرين وتسببها بمقتل العشرات منهم.وذكر بيان للمفوضية تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “من خلال متابعة فرقنا الرصدية ومراقبتها للتظاهرات في بغداد وما رافقها من حوادث و عنف واستخدام الاطلاقات المسببة ...

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