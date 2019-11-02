واشنطن تنتقد التحقيق الحكومي لضحايا الاحداث وتطالب بمعالجة ديمقراطية لمشكلات البلاد

2019/11/02 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أعلنت الولايات المتحدة الاميركية موقفها من التظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق منذ الشهر الماضي ضد الفساد والنظام السياسي.وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد: “تُرحب الولايات المتحدة بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشكلات المستمرة في المجتمع العراق.ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع ...

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