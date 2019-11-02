صالح والمالكي يؤكدان ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات

2019/11/02 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

بحثَ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس السبت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين .

وذكر بيان لمكتب المالكي، تلقته “الصباح”، أن “الجانبين ناقشا خلال اللقاء أبرز مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين، إضافة الى التاكيد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الإخلال بالأمن واستمرار شلل مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات وشركات النفط والموانئ والإسراع في تنفيذ حزم الاصلاح التي أعلنتها الحكومة وحازت ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب».

واضاف البيان أن «الطرفين طالبا جميع القوى السياسية والفعاليات الجماهيرية بدعم الحزم الاصلاحية وأن يتحلى الجميع بالوعي وتفويت الفرصة على الأعداء وقبر الفتنة» .

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