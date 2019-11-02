القضاء الأعلى ينفي زيارة القاضي فائق زيدان إلى إيران

2019/11/02 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

نفَى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أمس السبت وجود زيارة حالية لرئيس المجلس القاضي فائق زيدان الى ايران أو غيرها.

وأوضح المركز في بيان تلقته «الصباح» أن «رئيس مجلس القضاء الاعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي ولا سيما عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين الذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب بعد ان بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب»، مشيراً إلى أن «حملة تسقيط بدأت من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات».

واكد البيان ان «الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقة قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية».

ودعا مجلس القضاء الأعلى، بحسب البيان، مجلس النواب الى ان «تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء الى المواطنين العراقيين كافة».

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