2019/11/02 | 21:52

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بغداد / الصباح

تمكنتْ وزارة الداخلية امس السبت من اعتقال عصابة تتاجر بمادة (الكرستال) المخدرة في منطقة المنصور.

وذكر بيان للوزارة، تلقته “الصباح” انه “بعد ورود معلومات الى مكتب المنصور لمكافحة الاجرام التابع لمديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد عن وجود عصابة تتاجر بمادة الكرستال المخدرة تم تشكيل فريق عمل مختص على الفور من تلقي المعلومة، وبعد جمع المعلومات والتحري واستدراج افراد العصابة تم القاء القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم المواد المخدرة”.

واضاف البيان انه “تم التحقيق معهم واعترفوا بقيامهم بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة”، مشيرا الى ان “ الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (28 مخدرات)”.

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