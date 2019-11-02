مؤيد احمد - الانتفاضة تجتاح العراق الترجمة العربية لمقابلة مع مؤيد احمد اجراها مارتن توماس من ووركرز ليبرتي يوم 7.10.2019 حول الانتفاضة في العراق

2019/11/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_احمد أكد تقرير مشترك لوزارتي الداخلية والدفاع العراقية مقتل 104 أشخاص وجرح 4000 آخرين.لكن وفقًا لمصادر أخرى ، قُتل أكثر من 150 شخصًا بالرصاص في الاحتجاجات الأخيرة ، وأصيب 6000.المئات في السجن.إنها استجابة وحشية للغاية للاحتجاجات السلمية للناس في مدن العراق، وتم تنفيذها وفقًا لخطة.الحكومة وقوات الميليشيات المرتبطة بها تعرف أنها تواجه وضعًا شديد الانفجار.إنهم يريدون استخدام القوة لقمع الناس.إ......

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