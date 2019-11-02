2019/11/02 | 22:00

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وزير التجارة: اغلاق المتظاهرين للموانئ الجنوبية يؤثر سلبا على انسيابية دخول مواد البطاقة التموينية

يتبع .......

بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت (2 تشرين الأول 2019)، انه نقابة المعلمين لديها الصلاحية الكاملة للدعوة للأضراب عن الدوام، مبينا بالوقت ذاته انه لا يمكن مقاضاتها بسبب هذه الدعوة.

وقال التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ا

بغداد اليوم - البصرة

قررت المديرية العامة لتربية البصرة، السبت، اعفاء إدارات المدارس المشاركة بالاضراب العام يوم غد الأحد، "بناءً" على توجيه وردها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت المديرية في بيان، انه "حسب توجيها

بغداد اليوم - بغداد

خصصت وزارة التربية رقماً ساخناً لاولياء الأمور لتلقي شكاواهم بخصوص المدارس المتغيبة عن الدوام يوم غد.

وقال مكتب وزير التربية في بيان مقتضب ان " وزارة التربية العراقية تخصص الخط الساخن 5607 - مكتب الوزير&

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