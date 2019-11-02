مسؤولون يرصدون الحركة التجارية في معبر حدودي بين ايران والعراق

2019/11/02 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت دائرة جمارك محافظة ايلام يوم السبت ان الحركة التجارية متوقفة من الجانب الايراني في معبر مهران الحدودي مع العراق، مؤكدا ان الحركة من الجانب الاخر تسير بشك طبيعي.

وقال مدير عام دائرة الجمارك في محافظة ايلام روح الله غلامي، ان حركة الشاحنات صوب العراق لا تزال ممنوعة الى ان تستقر الاوضاع الداخلية في ذلك البلد، مؤكدا ان الحركة التجارية من الجانب العراقي ليست ممنوعة اذ تستطيع شاحنات النقل ان تتسلم البضائع من المعبر.

واضاف ان التصدير لم يتوقف من معبر مهران الى العراق، منوها الى اصدار رسوم جمركية للخروج والدخول المؤقت لـ6000 شاحنة.

من جهته قال المعاون السياسي لرئيس الحكومة المحلية لمحافظة ايلام محمد نوذري ان وزارة الخارجية الايرانية نصحت مواطنيها والتجار بعدم السفر الى العراق لعدم تمكن الحكومة العراقية من توفير الحماية اللازمة لهم، مشيرا الى ان الوزارة دعت الى عدم مراجعة المنافذ والمعابر الحدودية من ضمنها مهران.

وأغلقت إيران يوم الاربعاء معبر مهران الحدودي مع العراق على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلد الجار.

ويأتي هذا القرار، بعد قطع متظاهرين عراقيين في قضاء بدرة (70 كم شرق الكوت مركز المحافظة)، طريقا مؤدية إلى معبر مهران الحدودي مع إيران في محافظة واسط جنوب شرقي البلاد، ما أدى لتوقف حركة المرور إلى المعبر ذهابا وإيابا.

ويعد معبر مهران، أحد المعابر الرئيسية بين إيران والعراق، حيث يتدفق عبره زوار الأربعين.

وتجتاح العاصمة العراقية وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات ضد الحكومة تطالبها بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

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