وزير التجارة: اغلاق الموانئ الجنوبية يؤثر سلبيا في انسيابية دخول مواد البطاقة التموينية

2019/11/02 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التجارة محمد هاشم العاني اليوم السبت، ان اغلاق الموانئ الجنوبية من قبل متظاهرين سيؤثر سلبيا في انسيابية دخول المواد الغذائية

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