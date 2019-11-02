2019/11/02 | 22:38

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تربية البصرة : تقرر اعفاء إدارات المدارس المشاركة بالاضراب العام

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تربية البصرة : تقرر اعفاء إدارات المدارس المشاركة بالاضراب العام يوم غد

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