2019/11/02 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت شرطة ديالى، اليوم السبت، القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في المحافظة.

وقال بيان للشرطة، تلقته "الغد برس"، انه "تمكنت مفارز الكلاب البوليسية في #قيادة_شرطة_ديالى وخلال التفتيش الدقيق من ضبط مواد مخدرة داخل عجلة في سيطرة الناي شمال شرق المحافظة، وتم القاء القبض على الشخص وتسليمه مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).