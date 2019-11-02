بومبيو: تحقيق الحكومة العراقية بشأن أحداث العنف أفتقر إلى المصداقية

2019/11/02 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن وزير الخارجية الامريكي، #مايك_بومبيو، أن التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية بشأن أحداث العنف، التي اندلعت في البلاد مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يفتقر إلى «المصداقية».[…]

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