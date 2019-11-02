“سانا”: 55 آلية عسكرية أميركية تغادر الأراضي السورية إلى العراق

2019/11/02 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “سانا” السورية بمغادرة خمس وخمسين شاحنة عسكرية تابعة للقوات الأميركية من سوريا باتجاه الاراضي العراقية.

وأوضحت الوكالة أن خمساً وخمسين شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات مختلفة تابعة للقوات العسكرية الاميركية غادرت الأراضي السورية من معبر الوليد إلى العراق، في إطار الانتهاء من إخلاء القواعد الاميركية نهاية الاسبوع الحالي.

هذا، وبدأت الولايات المتحدة في التاسع من شهر تشرين أول الماضي عملية سحب قواتها من سوريا، ومن المتوقع أن يبقى في الأراضي السورية نحو ألف عسكري أميركي يتولون مهمة ضمان السيطرة على حقول النفط في سوريا.

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