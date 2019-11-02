رشيد غويلب - في ضوء التعقيدات التي تحيط بعمله / هل يستطيع اليسار النمساوي تأسيس إطاره الجامع؟

2019/11/02 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب أدى المجلس الوطني الجديد في النسما، في 23 تشرين الاول الفائت، اليمين الدستورية.ويقترب حزب الشعب اليميني المحافظ وحزب الخضر، أكثر فأكثر في حوارهما لتشكيل الحكومة.وفي الجبهة الاخرى يناقش اليسار السبل الممكنة للسير قدمًا بعد انتخابات 29 ايلول البرلمانية وما تمخض عنها من نتائج.وتحت شعار "حان وقت الحزب؟" يضيّف مقر شبكة "تحول" للبحوث التابعة لحزب اليسار الأوربي الأحزاب والمنظمات والحركات اليسارية ......

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