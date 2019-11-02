موقع 30 عشت - منشورات جديدة: الخط التحريفي:-مجلة إلى الأمام- السلسلة الجديدة و -وثيقة مشتركة..

2019/11/02 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #موقع_30_عشت عمل موقع 30 غشت مؤخرا على نشر مجموعة من الوثائق المرتبطة بالمرحلة الثانية من تاريخ منظمة "إلى الأمام": الخط التحريفي (1980 ـــ 1994)، وهي المرحلة التي عرفت انطلاق من سمي ب "إعادة البناء" تحت قيادة الخط التحريفي الذي استولى في صيف 1979 على "القيادة التنظيمية" للمنظمة.الوثائق التي تم تشرها مؤخرا تضم: مجلة "إلى الأمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد 7 ــــ يناير ــ فبراير 1984"وثيقة مشتركة......

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