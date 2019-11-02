منذر خدام - الحلقة التاسعة عشرة: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/11/02 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الفصل السادسمواقف وسلوكيات للمعارضة أفادت النظام9-قراءة في بيان مؤتمر جنيف للمعارضة السورية.صدر عن "المؤتمر الدولي السوري من أجل سورية ديمقراطية ودولة مدنية" الذي انعقد في جنيف على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين بتاريخ 28 و29/1/2013 بيانا يكثف في ديباجته ما توافق عليه المؤتمرون( الملحق4).من حيث المبدأ يعد البيان جيداً لكنه أقل بكثير مما كان متوقعا أو ما كان مأمولاً، خصوصاً وإن ال......

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