{جبهة إصلاحية} برلمانية لتبني مطالب المتظاهرين

2019/11/02 | 22:56

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بغداد/ الصباح/ عمر عبد اللطيف

أعلنَ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي «الالتزام الكامل» بالخريطة التي وضعتها المرجعية الدينية، مؤكداً أنّ البرلمان سيعمل بشكل مكثف ومتواصل من أجل تلبية مطالب الشعب من دون ضغط خارجي أو إرادات شخصية أو حزبية، وبينما كشف مصدر نيابي لـ»الصباح» عن بوادر ولادة «جبهة إصلاحية» برلمانية خارج سيطرة القيادات الحزبية، تواصل الكتل والقيادات لقاءاتها المكثفة من أجل الوصول إلى حلول للأزمة الراهنة.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: إنه «في هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة في بلدنا العزيز وصيحات الإصلاح المتدفقة من حناجر المتظاهرين في محافظاتنا في ساحات التآخي والإيثار؛ نؤكد التزامنا الكامل بالخريطة التي وضعتها المرجعية الرشيدة التي تثبت مرة بعد أخرى أنها صمام أمان للعراق، وعنوان وحدته.

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي في حديث لـ «الصباح»: إن «الكثير من النواب -وخصوصاً المستقلين منهم والجدد- بدؤوا بالخروج من كتلهم لتشكيل(جبهة إصلاحية) داخل المجلس، مؤكداً «وجود اجتماعات متواصلة من 89 نائبا عملوا على تشكيل تلك الجبهة وستكون لهم قرارات داخل البرلمان».

وتابع العطافي أن «تلك الجبهة ستتبنى مطالب المتظاهرين وتعديل الدستور بما يتناسب مع وضع الدولة بالشكل الصحيح.

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