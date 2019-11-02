2019/11/02 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أسماء الوجبة الثالثة للأسر العائدة من النزوح الطارئ المشمولة بمنحة الـ 1.5 مليون دينار.

وذكر بيان للوزارة، تلقت "الصباح" نسخة منه أنّ "الوزارة أعلنت الوجبة الثالثة للأسر العائدة من النزوح الطارئ البالغ عددها 9733 أسرة مشمولة بمنحة المليون والنصف مليون دينار"، مبينة أنه "يمكن تسلم المنحة عن طريق البطاقة

الذكية" .

وتنشر "الصباح" أسماء الأسر المشمولة بالمنحة مقسمة بحسب المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصباح تنشر أسماء الأسر العائدة من النزوح المشمولة بالمنحة المالية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصباح تنشر أسماء الأسر العائدة من النزوح المشمولة بالمنحة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).