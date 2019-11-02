محافظة بغداد لـ { الصباح }: إصدار أوامر التعيين خلال يومين

2019/11/02 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

أعلنت محافظة بغداد أن الأوامر الإدارية الخاصة بالتعيينات ستصدر خلال اليومين المقبلين، مؤكدة استحصال الموافقة علىإدراج أسماء المحاضرين ممن يتم تعيينهم ضمن العقود للعام المقبل2020.

وأفاد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح خاص أدلى به لـ"الصباح "بأنّ المحافظة استحصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مجموعة من القرارات التي تصب بصالح المتقدمين للتعيين على ملاكات مديريات التربية الست في بغداد، فضلا عن المحاضرين بالمجان، موضحا أنّ القرارات تشمل أيضا عدم الممانعة من إصدار المحافظة أوامر التعيين للأسماء الفائزة بقرعة تعيينات التربية.

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