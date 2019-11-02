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محافظ البصرة يدعو المتظاهرين الى عدم الاضرار بميناء ام قصر


محافظ البصرة يدعو المتظاهرين الى عدم الاضرار بميناء ام قصر
2019/11/02 | 23:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ البصرة

دعا محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، المتظاهرين الى عدم الاضرار بميناء ام قصر.

وقال العيدان...

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