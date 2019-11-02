محافظ البصرة يدعو المتظاهرين الى عدم الاضرار بميناء ام قصر

2019/11/02 | 23:02

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بغداد اليوم _ البصرة

دعا محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، المتظاهرين الى عدم الاضرار بميناء ام قصر.

وقال العيدان...





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