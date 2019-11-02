الصجري لـ(الغد برس) : حل البرلمان وتغيير النظام السياسي كفيل بتهدئة الشارع

2019/11/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدادالغد برس

رهن النائب علي الصجري، اليوم السبت، تهدئة الشارع الغاضب بالإسراع في حل البرلمان الذي يعد وكراً للفساد والصفقات السياسية.

وقال الصجري في تصريح خص به "الغد برس" إنه " من حق المواطنين المطالبة باستحقاقاتهم المختلفة، لكن استقالة رئيس الوزراء أو الحكومة لن تجدي نفعاً".

وأبدى الصجري " تأييده لمطالب تغيير النظام السياسي القائم"، مؤكداً " انا مع تغيير النظام البرلماني الذي كان سببا لكل ما حصل، والبرلمان كان وكرا للفساد".

واضاف أن "اغلب الكتل السياسية هي كتل محامين للسرقات والصفقات التي تجري داخل مجلس النواب".

وشدد بالقول " علينا بحل البرلمان فهو المعضلة الاساسية".

واشار الصجري إلى أن "بعض القوانين وبشكل دستوري يجب ان تقر من البرلمان، ووفقا لمعلوماتي فإن بعض الكتل غير موافقة على قانون الانتخابات وتعديله، ومازالوا يصرون على الاستحواذ اذا جرت الانتخابات القادمة بتعديلات وفق اهوائهم".

ودعا الى "كتابة قانون انتخابات من قبل خبراء ويعرض بعدها على لجان تنسيقيات المتظاهرين ويرسل للبرلمان دون تحريف للتصويت عليه".

وأكد الصجري أنه " لا يمكن ان تأتي مفوضية انتخابات مستقلة، يجب أن تشكل خارج اطار اختيار البرلمان، أو ايجاد حل برعاية اممية مثلا".

وتابع قائلاً "عند اقرار قانون الانتخابات والمفوضية الجديدة، يُحل البرلمان وتبقى الحكومة لتصريف الاعمال الى موعد الانتخابات القادمة".

وشدد على ان يكون "تغيير النظام السياسي بإعادة تعديل الدستور حول شكل النظام أوتغييره من برلماني إلى رئاسي مثلا، في الدورة المقبلة وليس الحالية".

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