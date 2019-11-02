بعد (ضجّة تجوال المسلحين) القضاء ينفي إصدار مذكرة قبض بحق العبادي

2019/11/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، إصداره أي مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وذكر بيان للمركز الإعلامي للقضاء تلقت "الغد برس" نسخة منه أنه " اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه".

وأكد انه "لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي" .

واضاف البيان أنه " في حال صدور مذكرة من القضاء بحق اي شخص فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة الى الدولة متمثلة بوزارة الداخلية وهي جهة معلومة تتبع السياقات القانونية العلنية".

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