العراق.. حالات شلل بين المصابين.. دعوات للتحقيق في «المواد المستخدمة» بعبوات الغاز المسيل للدموع

2019/11/02 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق يدور جدل حادّ في العراق بعد مقتل متظاهرين بقنابل غاز مسيلة للدموع، وتعرض آخرين إلى إصابات خطيره جراء غازات سامّة وصفها البعض بـ «المحرمة دوليا».في هذا […]

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