حزب كوردستاني: بغداد تستخدم تعديل الدستور لتضليل وتهدئة الشارع

2019/11/02 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس المجلس السياسي للاتحاد الاسلامي الكوردستاني، اليوم السبت، ان مسألة تعديل تحايل وتضليل يستخدمه عدد من السياسيين العراقيين بهدف تهدئة الشارع، مشددا على مسؤولي الاقليم عدم اهمال الاوضاع الحساسة التي تعيشها بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقال هادي علي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان مسألة تعديل تحايل وتضليل يستخدمه عدد من السياسيين العراقيين بهدف تهدئة الشارع؛ والا فان المشكلة لا تكمن في الدستور وان تعديله لن يكون حلا.

واضاف ان مسؤولي اقليم كوردستان في هذه الاوقات يجب الا يواجهوا الاوضاع الحساسة التي تمر بها بغداد ومحافظات الجنوب العراقي بعدم مبالاة واهتمام.

وقرر مجلس النواب العراقي مؤخرا تشكيل لجنة متخصصة في اجراء تعديلات على الدستور العراقي الدائم تتألف من 18 برلمانيا من المكونات الرئيسة الثلاثة والاقليات كافة.

واعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس عن دعم الاقليم للتعديلات الدستورية بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للشعب العراقي، رافضا اي تعديل يضر بالديمقراطية والنظام الفدرالي في البلاد.

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