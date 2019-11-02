2019/11/02 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة عن تدميره شبكة أنفاق تا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التحالف يعلن تدمير شبكة أنفاق لداعش شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التحالف يعلن تدمير شبكة أنفاق لداعش شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).