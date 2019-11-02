انتر ميلان يقتنص فوزا قاتلا من بولونيا

2019/11/02 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

انفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما حقق فوزا صعبا على بولونيا ٢-١ ، اليوم السبت ، في المرحلة ال ١١ من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث فشلا في ترجمة الفرص السهلة التي اتيحت لهما أمام المرميين إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح بولونيا التسجيل في الدقيقة ٥٧ عن طريق روبيرتو سوريانو ، ثم عادل لوكاكو النتيجة لانتر ميلان في الدقيقة ٧٥ ، وعاد النجم البلجيكي مرة اخرة ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء ، وليخطف الثعابين ثلاث نقاط بغاية الاهمية .

وهذا هو الفوز التاسع لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها ،فيما كانت هذه الهزيمة هي الخاكسة لبولونيا مقابل الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مثلها .

وبذلك رفع انتر ميلان رصيده إلى ٢٨ نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، في المقابل توقف رصيد بولونيا عند ١٢ نقطة في المركز الـ ١٢.

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