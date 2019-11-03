عبد المهدي يترأس اجتماعا للقاة الامنيين

2019/11/03 | 00:04

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة عن تدميره شبكة أنفاق تابعة للتنظيم شمال العراق.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لعملية "العزم الصلب"، اليوم السبت، أن قوات التحالف، بالتعاو

بغداد اليوم - كركوك

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كركوك، السبت، عن القاء القبض على عصابة سطو مسلح واغتيالات واستهداف القوات الأمنية داخل المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بأشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في كركوك

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (2 تشرين الثاني 2019)، تقليص ساعات حظر التجوال الليلي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "قررت تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولغاية ا

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