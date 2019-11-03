خليها –تخيس#

2019/11/03 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مروان الحدقجي بدءا ,,الرحمة والغفران لشهداء ثورة اكتوبر,,الذين سقطوا برصاص الغدر والخيانة ,,وهم لايحملون سوى العلم العراقي,,ولايحلمون الا ب”وطن حر”,,وثانيا ,,لاأحد من المراقبين ينكر التدخل الايراني السافر في الشأن العراقي...أكمل القراءة ←

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