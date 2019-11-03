2019/11/03 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري في خطاب دون مستوى الأحداث المتصاعدة في العراق، والمتمثّلة بالمظاهرات الصاخبة في أكثر من عشر محافظات، أشار الرئيس العراقيّ برهم صالح يوم الخميس الماضي إلى ” التشخيصاتِ المهمّة...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. دولة دينيّة، أم ديمقراطيّة؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. دولة دينيّة، أم ديمقراطيّة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).