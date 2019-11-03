العاني: غلق ميناء أم قصر من قبل المتظاهرين أثر سلباً على وصول المواد الغذائية

2019/11/03 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد وزير التجارة محمد هاشم العاني، بأن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية في ميناء أم قصر.

وقال العاني في تصريح صحفي تابعته "الغد برس"، ان "قيام المتظاهرين بقطع الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر، تسبب بتأخير إفراغ البواخر لحمولاتها من المواد الغذائية"، على حد قوله.

وأدت الاحتجاجات يوم السبت إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالقرب من مدينة البصرة بجنوب العراق بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الليل.

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