اسقاط النظام : عنوان الثورة العراقية الكبرى

2019/11/03 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي لم يعد بامكان النظام الفاسد في العراق خداع الثوار بالخطابات والوعود المعسولة التي يدلي بها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، او رئيس الجمهورية برهم صالح، او رئيس البرلمان...أكمل القراءة ←

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