هل تتوفر السيولة لرواتب الموظفين والمتقاعدين؟.. الرافدين يجيب

2019/11/03 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن توفر السيولة المالية الكافية في كافة فروعه ببغداد والمحافظات لتوزيعها كرواتب بين الموظفين والمتقاعدين وحتى اصحاب المنافذ الخاصة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز إن "المصرف مستمر ومن خلال فروعه في صرف رواتب موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين وفئات اخرى فضلا عن توزيع مستحقات اصحاب المنافذ الخاصة وبدون انقطاع".

واضاف انه "تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه"، داعيا الموظفين والمتقاعدين الى "زيارة فروعه واستلام رواتبهم".

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