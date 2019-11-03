عبد المهدي يظهر امام الكاميرات بعد اسبوع مثير.. اجتماع مع قادة امنيين لحماية التظاهرات!

2019/11/03 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بحث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، مع القادة الامنيين حماية المتظاهرين والممتلكات العامة، وذلك في اول ظهور امام الكاميرات منذ اسبوع تقريباً.وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين مباشرة والذخيرة الحية عند ميناء أم قصر الرئيسي المطل […]

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