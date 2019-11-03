أخيراً.. غوغل يضيف الخاصية التي طال انتظارها

2019/11/03 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد سنوات من الجدل بشأن جمع "غوغل" معلومات عن عملائها عبر "خرائط غوغل"، بات بإمكان مستخدمي التطبيق اختيار وضع "عدم التتبع" الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأميركي.

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