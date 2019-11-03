ريال مدريد يرفض هدية ليفانتي ويتعثر على ملعبه امام بيتيس

2019/11/03 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، أمام ضيفه ريال بيتيس، مساء السبت، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الجولة الـ12 من الليجا.

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