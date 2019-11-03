2019/11/03 | 08:27

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قطع الطريق السريع وقناة الجيش في بغداد بكتل كونكريتية

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قطع الطريق السريع وقناة الجيش في بغداد بكتل كونكريتية

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