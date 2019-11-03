هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب أرامكو طرح أسهمها بالسوق

2019/11/03 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

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