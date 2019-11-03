أسوأ مبادلات النفط على الإطلاق.. أبطالها أشخاص ومؤسسات

2019/11/03 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر الأمانة من أندر السلع في الأوساط المالية، نظرا لأن الجشع والمعاملات السرية والأخلاقيات المشكوك فيها وجميع أنواع المخالفات متفشية في "وول ستريت".

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