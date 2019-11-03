الرافدين يعلن توفر السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين

2019/11/03 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن توفر السيولة المالية الكافية في كافة فروعه ببغداد والمحافظات لتوزيعها

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