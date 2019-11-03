مدير سابق لحملة ترامب: أوكرانيا وراء اختراق الحزب الديمقراطي

2019/11/03 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهرت وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية، أن أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية قال عام 2016 إن أوكرانيا، وليس روسيا، مسؤولة عن اختراق إلكتروني طال الحزب الديمقراطي.

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