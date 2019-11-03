مسؤول عراقي يشكر الشعب: طالما هناك دوام فهذا يعني

2019/11/03 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الحكومة العراقية ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اشاد بالمحافظات التي لم تخرج بالمظاهرات ، مشيرا الى انه اشار الى ان استمرار الدوام دليل على ان الشعب يلتف حول الحكومة .

واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن السيد عبد المهدي يعتقد انه لا يجب ان يخضع ملايين الشعب لمطالب بضعة الاف مواطن يتظاهرون في ساحة التحرير ، مؤكدا ان تلك المظاهرات لا تعبر عن رأي الشعب كله.

واوضح أنه عندما لا تستجيب نينوى وكركوك ولا كردستان ولا البصرة ولا بغداد ولا كل المحافظات لمطالب العصيان المدني والاضراب فهذا يعني ان الشعب يلتف حول الحكومة، واصفاً حكومة عادل عبد المهدي بالمثالية.

وقال ان خير دليل على مثالية الحكومة هو رفض العراقيين لدعوات الاضراب ، مشيرا الى انه لو كان العراقيون فعلاً لا يريدون الحكومة ويعتبرونها فاسدة ما استمروا في الدوام.

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